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5 bin yıllık tarihiyle Sille! Osmanlı dönemine ait eserler yer alıyor

ahaber.com.tr
İslim Esma Çobanoğlu
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Giriş: 13.04.2024 16:52
Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı döneminden izler taşıyan, Konya'nın Selçuklu ilçesine bağlı 5 bin yıllık tarihi yerleşim yeri Sille Mahallesi, camileri, köprüleri ve evleri ile farklı kültürleri bir arada yaşatıyor. Şimdi gelin bu tarihe ışık tutan kenti hep beraber inceleyelim...
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5 bin yıllık tarihiyle Sille!
5 bin yıllık tarihiyle Sille!
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