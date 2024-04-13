5 bin yıllık tarihiyle Sille! Osmanlı dönemine ait eserler yer alıyor

Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı döneminden izler taşıyan, Konya'nın Selçuklu ilçesine bağlı 5 bin yıllık tarihi yerleşim yeri Sille Mahallesi, camileri, köprüleri ve evleri ile farklı kültürleri bir arada yaşatıyor. Şimdi gelin bu tarihe ışık tutan kenti hep beraber inceleyelim...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN