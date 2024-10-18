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45 ilde 485 diri fay hattı tespit edildi! TOKİ'nin konutları güven veriyor

45 ilde 485 diri fay hattı tespit edildi! TOKİ'nin konutları güven veriyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.10.2024 23:04
Türkiye'nin fay hattı haritası güncellendi. Buna göre Türkiye’de 485 diri fay hattı var. İşte birinci derece deprem riski bulunan iller.
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