45 ilde 485 diri fay hattı tespit edildi! Harita güncellendi

Çarşamba günü Malatya'da 5,9 ve dün (17 Ekim Perşembe) Sivas'ta meydana gelen 4,7 ile 4,1 büyüklüğündeki iki sarsıntı deprem gerçeğini bir kez daha hatırlattı. Türkiye’de bulunan diri fayları gösteren Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün (MTA) haritası güncellenirken, 45 ilde 485 diri fay hattı bulundu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN