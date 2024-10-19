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45 ilde 485 diri fay hattı tespit edildi! Harita güncellendi
Çarşamba günü Malatya'da 5,9 ve dün (17 Ekim Perşembe) Sivas'ta meydana gelen 4,7 ile 4,1 büyüklüğündeki iki sarsıntı deprem gerçeğini bir kez daha hatırlattı. Türkiye’de bulunan diri fayları gösteren Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün (MTA) haritası güncellenirken, 45 ilde 485 diri fay hattı bulundu.