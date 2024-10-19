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45 ilde 485 diri fay hattı tespit edildi! Harita güncellendi

45 ilde 485 diri fay hattı tespit edildi! Harita güncellendi

İslim İstanbullu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.10.2024 09:13
Çarşamba günü Malatya'da 5,9 ve dün (17 Ekim Perşembe) Sivas'ta meydana gelen 4,7 ile 4,1 büyüklüğündeki iki sarsıntı deprem gerçeğini bir kez daha hatırlattı. Türkiye’de bulunan diri fayları gösteren Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün (MTA) haritası güncellenirken, 45 ilde 485 diri fay hattı bulundu.
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45 ilde 485 diri fay hattı tespit edildi!
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