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41 yıllık saat ustası: Hasan Çetin

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Giriş: 11.08.2023 13:57
Hasan Çetin, 41 yıllık saat ustası. İstanbul Üsküdar'daki dükkanında zamana meydan okuyarak saat tamiri yapıyor. "Biz hayata sıfır noktasından başladık" diyen Hasan Usta, mesleğinin püf noktalarını anlattı.
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41 yıllık saat ustası
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