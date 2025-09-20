20 Eylül 2025, Cumartesi

400 şarkıcı ve sanatçıdan İsrail'e boykot! İsrailli platformlardan şarkılarını çekiyorlar

400 şarkıcı ve sanatçıdan İsrail'e boykot! İsrailli platformlardan şarkılarını çekiyorlar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.09.2025 15:50
İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırıma karşı sanat dünyası harekete geçti. 400'den fazla şarkıcı ve sanatçı İsrail ile bağlantılı dijital yayın platformlarından şarkılarının kaldırılması için "Soykırıma müzik yok" kampanyasına katıldı.
