400 şarkıcı ve sanatçıdan İsrail’e boykot! İsrailli platformlardan şarkılarını çekiyorlar

İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırıma karşı sanat dünyası harekete geçti. 400'den fazla şarkıcı ve sanatçı İsrail ile bağlantılı dijital yayın platformlarından şarkılarının kaldırılması için "Soykırıma müzik yok" kampanyasına katıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN