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4 şehirde ‘sanal eskort’ dolandırıcılığı operasyonu: 69 mağdur

DHA
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Giriş: 13.06.2022 10:39
Aydın’da, ‘sanal eskort' sitesinden dolandırıcılık yapan şahıslara yönelik 3 aylık çalışmanın akabinde Aydın, İstanbul, Manisa ve Uşak'ta aynı zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Yakalanan 7’si kadın 15 zanlıdan 12’si tutuklandı, 3 zanlı da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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4 ilde sanal eskort dolandırıcılığı operasyonu
4 ilde sanal eskort dolandırıcılığı operasyonu
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