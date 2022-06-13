13 Haziran 2022, Pazartesi
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4 şehirde ‘sanal eskort’ dolandırıcılığı operasyonu: 69 mağdur
Aydın’da, ‘sanal eskort' sitesinden dolandırıcılık yapan şahıslara yönelik 3 aylık çalışmanın akabinde Aydın, İstanbul, Manisa ve Uşak'ta aynı zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Yakalanan 7’si kadın 15 zanlıdan 12’si tutuklandı, 3 zanlı da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.