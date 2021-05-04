4 Mayıs 2021 hava durumu! Meteorolojiden son dakika hava durumu açıklaması! Sağanak yağış uyarısı

4 Mayıs 2021 Salı günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? soruları A Haber muhabiri Erdal Kuruçay canlı yayında yanıtladı.