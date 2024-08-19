39 ilaç daha geri ödeme listesinde

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 30'u yerli üretim olmak üzere 39 ilacı daha geri ödeme listesine alındığını bildirdi. Işıkhan, yaptığı açıklamada, "İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim." dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN