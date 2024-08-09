36 kadını fuhşa zorlayan çeteye İzmir'de eş zamanlı operasyon

İzmir’de aralarında yaşları küçük kızlar da olan 36 kadını fuhşa zorlayan çeteye İzmir'de operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 10'u tutuklandı.

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