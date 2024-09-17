3500 yıllık takılar Erzurum'da görücüye çıktı

Erzurum Müze Müdürlüğü, depolarında bulunan ve hiç sergilenmeyen eserleri her yıl farklı konseptlerde görücüye çıkarmak için çalışma başlattı. İlk olarak da metal takı ve süs eşyalar sergilenmeye başladı.

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