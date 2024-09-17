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3500 yıllık takılar Erzurum'da görücüye çıktı

3500 yıllık takılar Erzurum'da görücüye çıktı

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 17.09.2024 16:10
Erzurum Müze Müdürlüğü, depolarında bulunan ve hiç sergilenmeyen eserleri her yıl farklı konseptlerde görücüye çıkarmak için çalışma başlattı. İlk olarak da metal takı ve süs eşyalar sergilenmeye başladı.
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