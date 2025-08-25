25 Ağustos 2025, Pazartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları 35 yıldır bitmeyen yol çilesi: 5 kişinin hayatını kaybettiği yolda acı nöbet
35 yıldır bitmeyen yol çilesi: 5 kişinin hayatını kaybettiği yolda acı nöbet

35 yıldır bitmeyen yol çilesi: 5 kişinin hayatını kaybettiği yolda acı nöbet

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.08.2025 12:11
Adana Kozan-Kayseri yolunda, 70 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilde hayatını kaybeden biri bebek 5 kişinin yakınları üzüntülerini yaşıyor. Bölgeye gelerek zaman zaman uçurumu izleyen aileler, 35 yıldır tamamlanamayan yolun yüklenici firmanın ihmali nedeniyle ölüm yolu haline geldiğini söyledi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
35 yıldır bitmeyen yol çilesi: 5 kişinin hayatını kaybettiği yolda acı nöbet
Bursa’da su krizi alarmı: Çınarcık Barajı bypass hattı erken devrede!
Bursa’da su krizi alarmı: Çınarcık Barajı bypass hattı erken devrede!
Elazığ’da dağ keçileri piknik alanlarına indi
Elazığ'da dağ keçileri piknik alanlarına indi
TCG Kınalıada’dan Bingazi’ye liman ziyareti
TCG Kınalıada'dan Bingazi'ye liman ziyareti
İstanbul’da okullar yeni döneme hazırlanıyor
İstanbul’da okullar yeni döneme hazırlanıyor
Sürücü kaza yaptı: Araç 112 arayarak yardım istedi
Sürücü kaza yaptı: Araç 112 arayarak yardım istedi
Samsun’da trafikte tehlikeli yarış!
Samsun'da trafikte tehlikeli yarış!
İhalesi yapılamayan 2 su sporları işletmesi kapatıldı
İhalesi yapılamayan 2 su sporları işletmesi kapatıldı
Restoran bacasında çıkan yangın paniğe neden oldu
Restoran bacasında çıkan yangın paniğe neden oldu
Yakutiye’de tekmeli yumruklu kavga kamerada
Yakutiye’de tekmeli yumruklu kavga kamerada
Emniyet şeridini kullanan sürücülere videolu tepki
Emniyet şeridini kullanan sürücülere videolu tepki
Genç kız sevgili tarafından böyle darp edildi
Genç kız sevgili tarafından böyle darp edildi
Otluk alanda ateş yakan şahıslara tutuklama talebi
Otluk alanda ateş yakan şahıslara tutuklama talebi
Daha Fazla Video Göster