25 Ağustos 2025, Pazartesi
35 yıldır bitmeyen yol çilesi: 5 kişinin hayatını kaybettiği yolda acı nöbet
Adana Kozan-Kayseri yolunda, 70 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilde hayatını kaybeden biri bebek 5 kişinin yakınları üzüntülerini yaşıyor. Bölgeye gelerek zaman zaman uçurumu izleyen aileler, 35 yıldır tamamlanamayan yolun yüklenici firmanın ihmali nedeniyle ölüm yolu haline geldiğini söyledi.