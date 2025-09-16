3,5 saatlik operasyonla yavru kedi kurtarıldı

Mersin’in Toroslar ilçesinde beton bloklar arasında sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin 3,5 saat süren titiz çalışmasıyla kurtarıldı. Yağmur suyu giderine girerek mahsur kalan yavru kedi için hiltiyle perde beton kırıldı. Zorlu operasyon sonunda yavru kedi annesine kavuştu. Operasyon boyunca bölgeden ayrılmayan anne kedi, yavrusunu görünce rahatladı. Kedinin sahibi, özverili çalışmaları için Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine teşekkür etti.

