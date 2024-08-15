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31 suç kaydı bulunan sürücü serbest! Kaçan maganda suç makinesi çıktı yeniden ifade verecek

31 suç kaydı bulunan sürücü serbest! Kaçan maganda suç makinesi çıktı yeniden ifade verecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.08.2024 20:54
Beşiktaş'ta bir sürücü park halindeki dört araca çarptıktan sonra yolda yürüyen genç bir kadını ezmiş, arkasına bile bakmadan kaçıp kayıplara karışmıştı. Ortalığı savaş alanına çeviren o maganda çok geçmeden yakalandı. Gözaltına alınan sürücünün 31 suç kaydı bulunduğu, ifadesinin ardındansa serbest bırakıldığı ortaya çıktı.
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