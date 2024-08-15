15 Ağustos 2024, Perşembe
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31 suç kaydı bulunan sürücü serbest! Kaçan maganda suç makinesi çıktı yeniden ifade verecek
Beşiktaş'ta bir sürücü park halindeki dört araca çarptıktan sonra yolda yürüyen genç bir kadını ezmiş, arkasına bile bakmadan kaçıp kayıplara karışmıştı. Ortalığı savaş alanına çeviren o maganda çok geçmeden yakalandı. Gözaltına alınan sürücünün 31 suç kaydı bulunduğu, ifadesinin ardındansa serbest bırakıldığı ortaya çıktı.