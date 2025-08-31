30 Ağustos’ta Van Gölü’nde 6 kilometre yüzdüler

Bitlis’in Tatvan ilçesinde 3 yüzücü, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı özel bir etkinlikle kutladı. Adnan Bilgin, Cihan Doğar ve İsmail Kara, Tatvan İskelesi’nden Van Gölü’ne dalış yaparak zorlu bir parkura çıktı. Yaklaşık 6 kilometrelik mesafeyi 2 saat 50 dakikada tamamlayan sporcular, Tokaçlı köyü yakınlarındaki koya ulaşarak etkinliği başarıyla sonlandırdı. Yüzücüler, hem milli bayramı kutlamak hem de doğa sporlarına dikkat çekmek amacıyla böyle bir organizasyon düzenlediklerini belirttiler. Etkinlik çevredeki vatandaşlar tarafından da ilgiyle izlendi ve sporcular alkışlarla karşılandı.

