3 yıl sonra ilk kez evden çıktı! Tıraş olup hamama gitti

Hatay'da yaklaşık 3 yıl boyunca evden çıkmadan yalnızca telefon ve bilgisayarla vakit geçiren 23 yaşındaki Barış Özbay, uzun bir aranın ardından ilk kez dışarıya çıktı. Günler sonra tıraş olup banyo yapan genç, yeniden dış dünyayla temas etti. Ancak yaşadığı bu değişimin ardından Barış, "Ben bir şey yapmak istemiyorum, iyileştikten sonra da bir şey yapmayı isteyeceğimi sanmıyorum" dedi.