17 Ekim 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları 3 yıl sonra ilk kez evden çıktı! Tıraş olup hamama gitti
3 yıl sonra ilk kez evden çıktı! Tıraş olup hamama gitti

3 yıl sonra ilk kez evden çıktı! Tıraş olup hamama gitti

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.10.2025 13:08
Güncelleme:17.10.2025 13:08
Hatay'da yaklaşık 3 yıl boyunca evden çıkmadan yalnızca telefon ve bilgisayarla vakit geçiren 23 yaşındaki Barış Özbay, uzun bir aranın ardından ilk kez dışarıya çıktı. Günler sonra tıraş olup banyo yapan genç, yeniden dış dünyayla temas etti. Ancak yaşadığı bu değişimin ardından Barış, "Ben bir şey yapmak istemiyorum, iyileştikten sonra da bir şey yapmayı isteyeceğimi sanmıyorum" dedi.
3 yıl sonra ilk kez evden çıktı! Tıraş olup hamama gitti
Sarıyer’de facianın eşiğinden dönüldü! Kontrolden çıkan TIR şarampole uçtu
Sarıyer'de facianın eşiğinden dönüldü! Kontrolden çıkan TIR şarampole uçtu
İstanbul ve birçok il için sağanak alarmı!
İstanbul ve birçok il için sağanak alarmı!
3 yıl sonra ilk kez evden çıktı!
3 yıl sonra ilk kez evden çıktı!
Arif Erkin Güzelbeyoğlu’nu kaybettik
Arif Erkin Güzelbeyoğlu'nu kaybettik
En mutsuz 8 meslek belli oldu!
En mutsuz 8 meslek belli oldu!
Otobüs şoförleri neden gergin?
Otobüs şoförleri neden gergin?
Rojin soruşturması KKTC’ye uzandı!
Rojin soruşturması KKTC'ye uzandı!
Trabzon’da denizde kaybolan balıkçı aranıyor!
Trabzon'da denizde kaybolan balıkçı aranıyor!
Genç oyuncudan iyi haber!
Genç oyuncudan iyi haber!
Kalp krizi geçiren Fatih Ürek uyutuluyor
Kalp krizi geçiren Fatih Ürek uyutuluyor
Nevşehir’de damat kayınpederini bıçakladı!
Nevşehir'de damat kayınpederini bıçakladı!
Alkollü yakalanan sürücü aracını öve öve bitiremedi
Alkollü yakalanan sürücü aracını öve öve bitiremedi
Daha Fazla Video Göster