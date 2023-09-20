3 yaşındaki kızın kulağından bakın ne çıktı! Doktor mikroskopla kontrol edip hemen operasyona başladı

Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Polikliniğine getirilen 3 yaşındaki kızın kulağını kontrol eden doktor gördükleri karşısında adeta şoke oldu. Hemen operasyona başlayan doktor bakın minik kızın kulağından ne çıkardı.