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3 yaşındaki kızın kulağından bakın ne çıktı! Doktor mikroskopla kontrol edip hemen operasyona başladı

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Giriş: 20.09.2023 14:13
Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Polikliniğine getirilen 3 yaşındaki kızın kulağını kontrol eden doktor gördükleri karşısında adeta şoke oldu. Hemen operasyona başlayan doktor bakın minik kızın kulağından ne çıkardı.
3 yaşındaki kızın kulağından bakın ne çıktı!
3 yaşındaki kızın kulağından bakın ne çıktı!
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