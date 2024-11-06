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3 gündür kayıptı: Cansız bedeni bulundu!

3 gündür kayıptı: Cansız bedeni bulundu!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 06.11.2024 22:08
Bolu'da oturan Hüseyin Cahit Ayhan, pazartesi sabah saatlerinde evden çıktıktan sonra geri dönmedi. Ailesinin ihbarı üzerine Ayhan'ı arama çalışması başlatıldı. Çalışmaların ilk gününde Ayhan'a dair iz bulunamadı. Çayırköyünden geçen Gücüksu deresinden ıspanak tarlasını sulamak için su alan Mehmet Eyvazoğlu isimli vatandaş, derenin içinde bir kişiyi hareketsiz halde gördü. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. Olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Deredeki cansız beden, AFAD tarafından çıkarıldı. Jandarmanın yaptığı incelemede ölen kişinin 3 gündür kayıp olan Hüseyin Cahit Ayhan olduğu belirlendi. Ayhan’ın cenazesi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
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