3 çocuk babası adam halı sahada kalbine böyle yenildi

Giriş: 12.11.2025 13:35
Bursa’nın Orhangazi ilçesinde halı sahada arkadaşları ile futbol oynarken rahatsızlanan ve hastaneye kaldırılan Sinan Kurtoğlu (35) doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sinan Kurtoğlu’nun ölümü ailesi ve sevenlerini yasa boğdu. Olay anı halı sahanın güvenlik kamerasına yansıdı.
