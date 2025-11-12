12 Kasım 2025, Çarşamba
3 çocuk babası adam halı sahada kalbine böyle yenildi
Bursa’nın Orhangazi ilçesinde halı sahada arkadaşları ile futbol oynarken rahatsızlanan ve hastaneye kaldırılan Sinan Kurtoğlu (35) doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sinan Kurtoğlu’nun ölümü ailesi ve sevenlerini yasa boğdu. Olay anı halı sahanın güvenlik kamerasına yansıdı.