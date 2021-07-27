27 Temmuz 2021, Salı
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3 bin 700 yıllık tarihi eserdeki gülücük emojisine yoğun ilgi
Gaziantep'in Suriye sınırında yer alan Karkamış ilçesindeki antik kentte 4 sene önce yapılan kazı çalışmalarında bulunan ve üzerinde gülümseme ifadesi olan su matarası "dünyanın ilk gülücük emojisi" olarak tarihe kaydedildi. Gaziantep Arkeoloji Müzesi'ndeki matara ziyaretçi akınına uğradı.