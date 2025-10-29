29 Ekim 2025, Çarşamba

29 Ekim’de duygulandıran görüntüler! Türk bayrağının yere düşmesine izin vermediler

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.10.2025 09:15
Güncelleme:29.10.2025 09:38
Düzce Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 102'nci yıl dönümüne özel sosyal bir deneye imza attı. Deneyde Düzceliler, Türk bayrağına gösterdikleri hassasiyetle dikkat çekti.

Genci de koştu yaşlısı da... Türk bayrağının yere düşmesine izin vermediler.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi Düzce Belediyesi sosyal bir deney hazırladı.

Şehir merkezinde zabıta ekipleri bayrak asma çalışması sırasında vatandaştan yardım istedi.

Bu sırada görevli personel elindeki bayrağı bilerek elinden kaçırdı.

Bayrağın düşmemesi için zaten önlem alınmıştı ama onların haberi yoktu.

Şanlı bayrağımızın yere düşeceğini sananlar koşarak tutmaya çalıştı her biri bayrağı düşmeden havada yakaladı.

Türkiye Cumhuriyetin 102. yılını kutlarken vatandaşın bu hassasiyeti herkesi duygulandırdı.

