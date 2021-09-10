26 ilde aranıyordu Meram’da yakalandı! Türkiye’nin her bölgesinde dolandırıcılık yapmış

İstanbul’dan Ardahan’a Kastamonu’dan Muğla’ya tam 26 ilde aranan ve hakkında 48 ayrı suçtan dosyası bulunan şüpheli Habil F. Konya Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekiplerinin başarılı operasyonu sayesinde yakalandı.

İstanbul, Ağrı, Burdur, Konya, Nevşehir, Muğla, Samsun ve daha bir çok ilde hakkında dolandırıcılık dosyası bulunan ve aranması olan şahsın Konya Meram ilçesinde olduğu ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti. Konya Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri önceki gün şahsın arkadaşına ait bir araç ile seyir halinde olduğunu belirledi. Akşam 17:00 sıralarında takibe alınan araç polis ekiplerince önü kesilerek durduruldu.



UYUŞTURUCU MADDE İLE YAKALANDI

Sabah'ın haberine göre şüpheli şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan Habil F.'nin üzerinde 56 adet uyuşturucu madde ele geçirildi. Meram İlçe Emnşyet Müdürlüğünce yakalanan şahıs Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine teslim edildi.



İSTANTANBUL'DAN ARDAHAN'A DOLANDIRMADIĞI KİŞİ KALMAMIŞ

Şahsın geriye dönük kayıtlarında Türkiye'nin her bölgesinde bir dolandırıcılık olayına karıştığı tespit edildi. Öyle ki kayıtlarında İstanbul'dan Ardahan'a, Ağrı'dan Osmaniye'ye Samsun'dan Muğla'ya kadar bir çok ilde suç işlemiş ve hakkında aranması bulunmaktaydı.



48 SUÇ KAYDI VAR

Habil F.'nin Dolandırıcılık, Güveni Kötüye Kullanma ve Nitelikli Dolandırıcılık suçlarından toplamda 48 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.