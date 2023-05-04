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25 yıl önceki SSK’nın şahidi! Savaş Ay ile çalışıyordu… O röportajları yapan muhabir konuştu

A Haber
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Giriş: 04.05.2023 09:49
Başkan Erdoğan sıklıkla mitinglerinde 90'lar döneminde Kemal Kılıçdaroğlu'nun başında olduğu SSK'nın içler acısı durumunu ekrana getiriyor. O dönemin en yakın şahitlerinden biriyle o dönemi konuştuk. A Takımı'nda Savaş Ay'ın ekibinde o dönem muhabir olan Süleyman Kaya yaşadıklarını A Haber'e anlattı.
O röportajları yapan muhabir konuştu O RÖPORTAJLARI YAPAN MUHABİR KONUŞTU

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O röportajları yapan muhabir konuştu
O röportajları yapan muhabir konuştu
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