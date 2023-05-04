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Haberler Galeri 25 yıl önceki SSK’nın şahidi! Savaş Ay ile çalışıyordu… O röportajları yapan muhabir konuştu

25 yıl önceki SSK’nın şahidi! Savaş Ay ile çalışıyordu… O röportajları yapan muhabir konuştu

Başkan Erdoğan sıklıkla mitinglerinde 90'lar döneminde Kemal Kılıçdaroğlu'nun başında olduğu SSK'nın içler acısı durumunu ekrana getiriyor. O dönemin en yakın şahitlerinden biriyle o dönemi konuştuk. A Takımı'nda Savaş Ay'ın ekibinde o dönem muhabir olan Süleyman Kaya yaşadıklarını A Haber'e anlattı.

A Haber
Giriş Tarihi: 04.05.2023 09:48 Güncelleme Tarihi: 04.05.2023 09:50
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25 yıl önceki SSK’nın şahidi! Savaş Ay ile çalışıyordu… O röportajları yapan muhabir konuştu

Yakarışları hafızalara kazınmıştı. "Kardeşim ben hastaysam bana bakacaksın sen hastanesin hastane. Sana hastane demişler Okmeydanı SSK demişler." ifadeleri bir dönemin haykırışı olmuştu.

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25 yıl önceki SSK’nın şahidi! Savaş Ay ile çalışıyordu… O röportajları yapan muhabir konuştu

O röportajı yapan Savaş Ay'ın muhabiri Süleyman Kaya aradan 25 yıl geçtikten sonra SSK'lı yılları ve o röportajın hikayesini A Haber'e anlattı;

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25 yıl önceki SSK’nın şahidi! Savaş Ay ile çalışıyordu… O röportajları yapan muhabir konuştu

- SSK dönemindeki hastaneler içler acısı bir durumdaydı.

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25 yıl önceki SSK’nın şahidi! Savaş Ay ile çalışıyordu… O röportajları yapan muhabir konuştu

- Mücadele ile sağlık hizmeti almaya çalışıyorlardı öyle hatırlıyorum.

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25 yıl önceki SSK’nın şahidi! Savaş Ay ile çalışıyordu… O röportajları yapan muhabir konuştu

- Sabah zaten 4'te 5'te kuyruğa girmediğiniz zaman o günü artık unutun. 8'de 9'da kuyruğa giriyorsanız o gün sıra size zaten gelmezdi.