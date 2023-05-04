25 yıl önceki SSK’nın şahidi! Savaş Ay ile çalışıyordu… O röportajları yapan muhabir konuştu

Başkan Erdoğan sıklıkla mitinglerinde 90'lar döneminde Kemal Kılıçdaroğlu'nun başında olduğu SSK'nın içler acısı durumunu ekrana getiriyor. O dönemin en yakın şahitlerinden biriyle o dönemi konuştuk. A Takımı'nda Savaş Ay'ın ekibinde o dönem muhabir olan Süleyman Kaya yaşadıklarını A Haber'e anlattı.