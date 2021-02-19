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2.5 metre uzunluğunda 77 kilo ağırlığında Adana'da yakaladılar! 3 arkadaş güçlükle tekneye aldı
Adana'da, Seyhan Baraj Gölü'nde yakalanan dev yayın balığı, balıkçıları şaşkına çevirdi. 2.5 metre uzunluğunda ve 77 kilo ağırlığındaki balığı 3 arkadaş güçlükle çıkardı. Balıkçılardan Ferdi Kan, yaptığı açıklamada "Nasıl olduğuna şaşırdık. Anlatılmaz, yaşanacak bir olaydı" dedi.