2.5 metre uzunluğunda 77 kilo ağırlığında Adana'da yakaladılar! 3 arkadaş güçlükle tekneye aldı

Adana'da, Seyhan Baraj Gölü'nde yakalanan dev yayın balığı, balıkçıları şaşkına çevirdi. 2.5 metre uzunluğunda ve 77 kilo ağırlığındaki balığı 3 arkadaş güçlükle çıkardı. Balıkçılardan Ferdi Kan, yaptığı açıklamada "Nasıl olduğuna şaşırdık. Anlatılmaz, yaşanacak bir olaydı" dedi.