10 Mart 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları 25 kiloluk sarı balık yakaladı

25 kiloluk sarı balık yakaladı

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.03.2024 11:45
Marmara Bölgesi'nin en büyük, Türkiye'nin ise beşinci büyük doğal gölü olan İznik Gölü'nde sazan bereketi yaşanıyor. İznik Göllüce Su Ürünleri Kooperatifi Başkan Yardımcısı Osman Erim'in ağına takılan 25 kiloluk sarı balık herkesin yüzünü güldürdü. Kilosu 150 liradan satılan sarı sazanın büyüklüğü ise çocuğun balığı kucaklamasıyla ortaya çıktı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kayıp telefon Eylem Tok’un aracından çıktı!
Kayıp telefon Eylem Tok’un aracından çıktı!
Kağıthane’de kıraathanede bekçilere şişeli saldırı
Kağıthane’de kıraathanede bekçilere şişeli saldırı
Bursa’da kuyumcu soygunu şüphelileri yakalandı
Bursa'da kuyumcu soygunu şüphelileri yakalandı
25 kiloluk sarı balık yakaladı
25 kiloluk sarı balık yakaladı
Kazada yaralanan arkadaşını olay yerinden kaçırdı
Kazada yaralanan arkadaşını olay yerinden kaçırdı
Bir vazoyla değişen hayat…
Bir vazoyla değişen hayat…
Ramazan ayında sağlıklı beslenme önerileri
Ramazan ayında sağlıklı beslenme önerileri
İstanbul’da sokak ortasında silahlı saldırı kamerada
İstanbul’da sokak ortasında silahlı saldırı kamerada
Teslim olmaya giderken canlı yayın açtı
Teslim olmaya giderken canlı yayın açtı
81 ilden toplandı vinçle Külliye’ye getirildi
81 ilden toplandı vinçle Külliye'ye getirildi
Korkutan yangın: 40 kişi...
Korkutan yangın: 40 kişi...
Tatlı tepsisinden çıkan şoke etti!
Tatlı tepsisinden çıkan şoke etti!
Daha Fazla Video Göster