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25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü! KADES uygulamasından 561 bin ihbar alındı

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Giriş: 25.11.2022 15:47
Bugün 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü... Bu kapsamda hayata geçirilen Elektronik Kelepçe İzleme Merkezi'nde hali hazırda 766 aktif vaka takip ediliyor. KADES uygulamasından şu ana kadar alınan 561 bin ihbara ise anında müdahale edildi.
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