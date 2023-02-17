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22 kişi sağ çıkarıldı! Ekiplerin kurtarma anı kamerada

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Giriş: 17.02.2023 12:23
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde yıkılan 320 dairelik Ebrar Sitesi'nin enkazında çalışan NAK Arama Kurtarma ekipleri, 6 günde 22 insana sağ olarak ulaştı. Enkaz altındaki çalışmalar ekiplerce görüntülendi. NAK Arama Kurtarma Başkanı Fatih Işık, Ebrar Sitesi enkazında yapılan çalışmaları anlattı.
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