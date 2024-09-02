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2024-2025 Adli Yılı başlıyor! Başkan Erdoğan tören katılacak

2024-2025 Adli Yılı başlıyor! Başkan Erdoğan tören katılacak

ahaber.com.tr
Tülay Tosun
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Giriş: 02.09.2024 08:51
2024-2025 Adli Yılı bugün başlıyor. Yargıtay'da düzenlenecek törene Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. Yeni adli yılla kamuoyundaki önemli davalara devam edilecek. TÜİK, yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını duyuracak.
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