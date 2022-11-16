2023 iklim değişikliğiyle mücadele yılı olacak

Türkiye 12 Aralık 2015'te Paris İklim Anlaşması'nı imzaladı. Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı'na uyum çalışmalarına odaklanan Türkiye, ulaştırmadan sanayiye, tarımdan ticarete kadar çeşitli alanlarda çok sayıda projeyi 2023'ten itibaren uygulamaya almayı planlıyor. İşte atılan ve atılacak adımlar...

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