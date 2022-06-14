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2022 Kurban Bayramı'nın en büyüğü satışa çıktı! 1,3 tonluk kurbanlık boğa 80 bin liradan satışa

İHA
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Giriş: 14.06.2022 16:54
Çorum’da Kurban Bayramı öncesi satışa çıkarılan 1,3 tonluk boğa, alıcısını bekliyor. Besici Doğan Beggi’nin Sungurlu ilçesine bağlı İmirli köyündeki çiftliğinde 80 bin liradan satışa çıkardığı bir ton 300 kilogram ağırlığındaki boğa, vatandaşların ilgisini çekiyor.
1,3 tonluk kurbanlık boğa 80 bin liradan satışa
1,3 tonluk kurbanlık boğa 80 bin liradan satışa
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