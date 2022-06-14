14 Haziran 2022, Salı
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2022 Kurban Bayramı'nın en büyüğü satışa çıktı! 1,3 tonluk kurbanlık boğa 80 bin liradan satışa
Çorum’da Kurban Bayramı öncesi satışa çıkarılan 1,3 tonluk boğa, alıcısını bekliyor. Besici Doğan Beggi’nin Sungurlu ilçesine bağlı İmirli köyündeki çiftliğinde 80 bin liradan satışa çıkardığı bir ton 300 kilogram ağırlığındaki boğa, vatandaşların ilgisini çekiyor.