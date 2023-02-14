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201 saat sonra 26 yaşındaki Mine Akgül kurtarıldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.02.2023 14:49
Cebrail Mahallesi Selvi Apartmanı enkazında çalışma yapan Zonguldak'tan bölgeye giden Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessesine bağlı madenciler ve diğer arama kurtarma ekipleri, 26 yaşındaki Emine Akgül'e ulaştı. Ekipler, öğretmen olduğu belirtilen Akgül'ü enkazdan 201 saat sonra kurtardı. Akgül, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
201 saat sonra Mine Akgül kurtarıldı
201 saat sonra Mine Akgül kurtarıldı
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