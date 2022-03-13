13 Mart 2022, Pazar
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
20 lirayı beğenmeyince aracın üzerinden inmedi! O anlar kamerada
Adana’da kırmızı ışıkta bekleyen gelin aracının önünü kesip para isteyen genç, damat Turgut K.’nin verdiği 20 lirayı beğenmeyince yaklaşık 1 kilometre boyunca otomobilin kaputunda yolculuk yaptı. O anlar damadın cep telefonu kamerasına yansıdı.