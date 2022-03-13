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20 lirayı beğenmeyince aracın üzerinden inmedi! O anlar kamerada

İHA
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Giriş: 13.03.2022 17:27
Adana’da kırmızı ışıkta bekleyen gelin aracının önünü kesip para isteyen genç, damat Turgut K.’nin verdiği 20 lirayı beğenmeyince yaklaşık 1 kilometre boyunca otomobilin kaputunda yolculuk yaptı. O anlar damadın cep telefonu kamerasına yansıdı.
20 lirayı beğenmeyince aracın üzerinden inmedi!
20 lirayı beğenmeyince aracın üzerinden inmedi!
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