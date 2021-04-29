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2 yaşındaki kayıp çocuktan güzel haber! Tokat'ta kaybolan Süleyman Yıldırım bulundu |Video

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Giriş: 29.04.2021 17:27
Güncelleme:29.04.2021 17:28
Tokat merkeze bağlı Çat beldesi yakınlarındaki Seküdağ Yaylası'nda kaybolan 2 yaşındaki Süleyman Yıldırım sağ olarak bulundu. Son dakika gelişmesinin detayları haberimizde...

Tokat merkeze bağlı Çat beldesi yakınlarındaki Seküdağ Yaylası'nda hayvancılıkla uğraşan Süleyman-Sema Yıldırım çiftinin 6 çocuğundan 1,5 yaşındaki Süleyman Yıldırım geçtiğimiz gün akşam saatleri önünde ağılın önünde oynarken kaybolmuştu. Çocuğun bulunması için geniş kapsamlı arama çalışması başlatıldı. Hayatından endişe edilen çocuk hiç tahmin edilmeyen bir yerde ortaya çıktı.

22 SAAT SONRA BULUNDU
Kaybolduktan 22 saat sonra 10 kilometre uzaklıktaki Çat Belde Merkezinde bulundu. Bir kadın yalnız başına yürüyen çocuğu fark edip durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Yanına gidildiğinde çocuğun kayıp Süleyman olduğu anlaşıldı. Çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı. Belde merkezine yürüyerek inip inmediği, birileri tarafından indirilip indirilmediği araştırılıyor.

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