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2 yaşındaki çocuğu otoparkta unuttular

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.07.2024 12:45
Samsun'da 2 yaşındaki bir çocuk otoparkta unutuldu. Güvenlik görevliler çocuğu polise, onlar da ailesine teslim etti.
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