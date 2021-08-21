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2 motosiklet sürücüsü kafa kafaya çarpıştı! Düzce'de feci kaza

İHA
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Giriş: 21.08.2021 22:12
Güncelleme:21.08.2021 22:13
Düzce’de kavşakta dönmeye çalışan iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüleri yaralandı.

Kaza, Düzce kent merkezi Kültür Mahallesi Eğri Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kavşakta dönmeye çalışan Yusuf Y. idaresindeki 81 ABJ 458 plakalı motosiklet ile sokağa girmeye çalışan Adem G. idaresinde 81 AAT232 plakalı motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüleri savrularak yaralandı.

Yaralı iki motosiklet sürücüsü, olay yerine yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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