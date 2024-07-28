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2 farklı görüntü de Bursa’dan! Görenler şoke oldu

2 farklı görüntü de Bursa’dan! Görenler şoke oldu

İHA
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Giriş: 28.07.2024 09:45
Bursa'da 2 farklı tehlikeli taşıma yöntemi saniye saniye amatör kameraya yansıdı.
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