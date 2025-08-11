2. el otoda "kapora ödeyeceğim" tuzağıyla dolandırıcılık

Dolandırıcılar, internetten 2. el araç satışı yapan vatandaşları hedef alarak “kaparo” bahanesiyle mobil bankacılığın “ödeme iste” özelliğini kullanıyor. Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, bu yönteme karşı uyarıda bulunarak vatandaşlara kaparo gönderiminde EFT veya havale gibi güvenilir yöntemlerin tercih edilmesi gerektiği uyarısında bulundu.