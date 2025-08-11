11 Ağustos 2025, Pazartesi

Haberler Yaşam Videoları 2. el otoda "kapora ödeyeceğim" tuzağıyla dolandırıcılık
2. el otoda kapora ödeyeceğim tuzağıyla dolandırıcılık

2. el otoda "kapora ödeyeceğim" tuzağıyla dolandırıcılık

ahaber.com.tr - Özel Haber
Dolandırıcılar, internetten 2. el araç satışı yapan vatandaşları hedef alarak “kaparo” bahanesiyle mobil bankacılığın “ödeme iste” özelliğini kullanıyor. Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, bu yönteme karşı uyarıda bulunarak vatandaşlara kaparo gönderiminde EFT veya havale gibi güvenilir yöntemlerin tercih edilmesi gerektiği uyarısında bulundu.
