16 Temmuz 2023, Pazar
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19 yaşındaki Rojin Elveren'den kahreden haber! Mide küçültme ameliyatı sonu oldu
İstanbul Bağcılar'da bir hastanede mide küçültme ameliyatı olan 19 yaşındaki Rojin Elveren, hayatını kaybetti. 40 dakika sürmesi beklenen ameliyat sonrası kızlarını odasında bekleyen aile, ölüm haberiyle sarsıldı.