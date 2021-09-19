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19 Eylül Pazar Kovid-19 tablosu açıklandı! Vefat sayısı 200'ün üzerinde | Sağlık Bakanı Koca uyardı: Böyle devam ederse...

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Giriş: 19.09.2021 19:41
Güncelleme:19.09.2021 19:41
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 213 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 26 bin 398 yeni vakanın olduğunu açıkladı. Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugünkü vaka sayısı 26 bin 398. Yeni can kaybımız 213. Vaka sayıları son bir haftadaki seyrinde devam ettiği takdirde, yüksek sayıda can kayıplarının önüne geçemeyeceğiz. Tedbirler ve aşıyla istikrarlı bir düşüş sağlamalıyız. Son bir hafta bizi uyarıyor” dedi.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 19 Eylül'de açıklanan 24 saatlik verilere göre 26 bin 398 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 213 oldu. Bir günde toplam 338 bin 873 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 27 bin 160 olarak kaydedildi.

"SON BİR HAFTADAKİ SEYİR DEVAM EDERSE..."

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugünkü vaka sayısı 26 bin 398. Yeni can kaybımız 213. Vaka sayıları son bir haftadaki seyrinde devam ettiği takdirde, yüksek sayıda can kayıplarının önüne geçemeyeceğiz. Tedbirler ve aşıyla istikrarlı bir düşüş sağlamalıyız. Son bir hafta bizi uyarıyor" dedi.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 84,86 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 67,70 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 105 milyon 110 bin 950'ye yükseldi.


AŞILAMADA İLK SIRADA MUĞLA VAR
Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 94,3 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla'yı, Yalova, Kilis, Tekirdağ, Amasya, Aydın, Antalya, Edirne, Çanakkale ve Eskişehir takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA GÜMÜŞHANE'DE
Bakanlığın tablosuna göre yüzde 65,9 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Gümüşhane'yi sırasıyla Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Mardin, Bingöl, Siirt, Muş, Bayburt ve Elazığ takip etti.

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