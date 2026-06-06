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18 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, jandarma yakaladı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

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