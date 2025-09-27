27 Eylül 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları 16 yıl hapis alan tır şoförünün eşi: "Adalet istiyorum"
16 yıl hapis alan tır şoförünün eşi: Adalet istiyorum

16 yıl hapis alan tır şoförünün eşi: "Adalet istiyorum"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.09.2025 13:18
Samsun’un Kavak ilçesinde trafik tartışması sonrası 73 yaşındaki Mustafa Kaya’nın ölümüne neden olduğu gerekçesiyle 16 yıl 8 ay hapis cezası alan tır şoförü Mustafa Demir’in eşi, hukuk mücadelesi başlattı. Üç çocuk annesi Zübeyde Demir, "Ben maddi bir şey istemiyorum, sadece adalet istiyorum" diyerek sesini duyurmaya çalışıyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
16 yıl hapis alan tır şoförünün eşi: Adalet istiyorum
Hicaz cinsi narın farkı ne?
Hicaz cinsi narın farkı ne?
Arabeskin usta ismi son yolculuğuna uğurlanıyor
Arabeskin usta ismi son yolculuğuna uğurlanıyor
Kastamonu’da silah kaçakçılarına operasyon!
Kastamonu'da silah kaçakçılarına operasyon!
Taylandlı Apinya Denizli’ye gelin gelerek Müslüman oldu
Taylandlı Apinya Denizli’ye gelin gelerek Müslüman oldu
Jandarma aranan şahıslara göz açtırmıyor!
Jandarma aranan şahıslara göz açtırmıyor!
Sanatçı Güllü son yolculuğuna uğurlanıyor
Sanatçı Güllü son yolculuğuna uğurlanıyor
Turistik Karaelmas Ekspresi Yenice’de doğa keyfi yaşattı
Turistik Karaelmas Ekspresi Yenice’de doğa keyfi yaşattı
3 katlı binanın çatısında çay demlerken kazan patladı!
3 katlı binanın çatısında çay demlerken kazan patladı!
Narman Peri Bacaları görsel şölen oluşturuyor
Narman Peri Bacaları görsel şölen oluşturuyor
Elma diyarı Eğirdir’de hasat başladı!
Elma diyarı Eğirdir'de hasat başladı!
Şanlıurfa’da kaçak yapı denetiminde arbede
Şanlıurfa'da kaçak yapı denetiminde arbede
Kargo aracıyla çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı
Kargo aracıyla çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı
Daha Fazla Video Göster