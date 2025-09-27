16 yıl hapis alan tır şoförünün eşi: "Adalet istiyorum"

Samsun’un Kavak ilçesinde trafik tartışması sonrası 73 yaşındaki Mustafa Kaya’nın ölümüne neden olduğu gerekçesiyle 16 yıl 8 ay hapis cezası alan tır şoförü Mustafa Demir’in eşi, hukuk mücadelesi başlattı. Üç çocuk annesi Zübeyde Demir, "Ben maddi bir şey istemiyorum, sadece adalet istiyorum" diyerek sesini duyurmaya çalışıyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN