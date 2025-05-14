14 Mayıs 2025, Çarşamba
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16 yaşındaki Gülden Coni’nin ölümü! Katil zanlısına 24 yıla kadar hapis istemi
Edirne'de 16 yaşındaki Gülden Coni 15 yaşındaki eski sevgilisi tarafından okul bahçesinde bıçaklanarak öldürülmüştü. Katil zanlısı için 24 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Mahkemeye sunulan iddianamede cinayet günü ve öncesinde yaşananlar da ayrıntılı bir şekilde yer aldı. İşte o detaylar...