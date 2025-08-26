16 bin Euro değerindeki altın ve gümüş komşuya takıldı

26 Ağustos 2025, Salı

Edirne’de bulunan Kapıkule sınır kapısından çıkarak Avrupa’ya gitmek isteyen gurbetçi ailenin 625 gram altını komşunun gümrüğünü geçemedi. Türkiye'den Bulgaristan'a giriş yapan bir otomobil ve bir otobüste yaptıkları iki ayrı denetimde toplam değeri yaklaşık 16 bin Euro olan kaçak altın ve gümüş eşya ele geçirdi.
