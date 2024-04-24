150 liralık tıraş ücretini duyunca kendini kaybetti kurşun yağdırdı

İstanbul Beyoğlu'nda berbere gelen bir şahıs, tıraş ücretinin 150 TL olduğunu duyunca olay çıkardı. Berber tarafından tartışma sırasında tartaklanan şahıs, eve giderek silahını alıp geri döndü. Berber dükkanına kurşun yağdırırken, şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.