24 Nisan 2024, Çarşamba
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150 liralık tıraş ücretini duyunca kendini kaybetti kurşun yağdırdı
İstanbul Beyoğlu'nda berbere gelen bir şahıs, tıraş ücretinin 150 TL olduğunu duyunca olay çıkardı. Berber tarafından tartışma sırasında tartaklanan şahıs, eve giderek silahını alıp geri döndü. Berber dükkanına kurşun yağdırırken, şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.