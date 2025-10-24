24 Ekim 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları 150 kilo uyuşturucu üretilebilecek ham madde ele geçirildi
150 kilo uyuşturucu üretilebilecek ham madde ele geçirildi

150 kilo uyuşturucu üretilebilecek ham madde ele geçirildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.10.2025 17:47
Edinilen bilgilere göre; İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ekim ayında zehir tacirlerine yönelik operasyonlar düzenlendi. Bu operasyonlarda; 150 kilogram sentetik kannabinoid elde edilebileceği değerlendirilen 1 kilo 447 gram uyuşturucu hammaddesi, 1 kilo 401 gram metamfetamin, 1 kilo 756 gram sentetik kannabinoid, 6 bin 660 adet sentetik ecza, 42,78 gram esrar, 5 adet hassas terazi, 7,75 gram kokain, 2 adet tabanca ve 30 adet fişek ele geçirildi. Yakalanan 23 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak' suçundan tutuklandı. 175 şahıs hakkında ise, ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak' suçundan adli işlem başlatıldı. Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Geleceğimizin teminatı gençlerimizi zehirlemeye çalışanlara göz açtırmıyoruz. Uyuşturucu ile mücadelemiz azim ve kararlılıkla kesintisiz bir şekilde devam edecektir" ifadeleri yer aldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
150 kilo uyuşturucu üretilebilecek ham madde ele geçirildi
İstanbul’da sağanak yağış ne kadar sürecek?
İstanbul'da sağanak yağış ne kadar sürecek?
İstanbul’da sağanak alarmıyla okullar tatil!
İstanbul'da sağanak alarmıyla okullar tatil!
150 kilo uyuşturucu üretilebilecek ham madde ele geçirildi
150 kilo uyuşturucu üretilebilecek ham madde ele geçirildi
İmam hatip okulları hem pozitif hem dini bilimlerde dünya markası
"İmam hatip okulları hem pozitif hem dini bilimlerde dünya markası"
Osmaniye’de yanan otomobil küle döndü
Osmaniye’de yanan otomobil küle döndü
Üniversite öğrencisi alkollü sürücünün çarpmasıyla hayatını kaybetti
Üniversite öğrencisi alkollü sürücünün çarpmasıyla hayatını kaybetti
Türkiye’den gidecek oyuncaklarla binlerce çocuğun yüzü gülecek
Türkiye'den gidecek oyuncaklarla binlerce çocuğun yüzü gülecek
Çekici üzerinde dev yapay çiçek sergilendi
Çekici üzerinde dev yapay çiçek sergilendi
Tunceli’de dağ keçilerinin sevimli halleri gülümsetti
Tunceli'de dağ keçilerinin sevimli halleri gülümsetti
Mersin’deki köpek dehşetinde yeni görüntüler ortaya çıktı
Mersin'deki köpek dehşetinde yeni görüntüler ortaya çıktı
Eylülzede şarkısı yapay zeka mı?
Eylülzede şarkısı yapay zeka mı?
HGS borcu mesajıyla dolandırıcılık!
HGS borcu mesajıyla dolandırıcılık!
Daha Fazla Video Göster