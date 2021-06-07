15 Temmuz Gazisi Muammer Uzun kazada hayatını kaybetti

15 Temmuz Gazisi Muammer Uzun, otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti. Baba Mustafa Uzun ise, köylerinde kendisi için yaptırdığı mezara oğlunu koyarken yaşadığı tarifsiz acıyı A Haber'e anlattı. Detayları A Haber muhabiri Ahmet Çağlar Yıldırım aktardı.

15 Temmuz Gazisi Muammer Uzun memleketi Rize'de yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Bir çocuk babası Uzun, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Çengelköy'de darbecilere karşı mücadele verirken açılan ateşle yaralanmış, 5 yıldır ise kaburgasına saplanan mermiyle yaşıyordu.