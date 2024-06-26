26 Haziran 2024, Çarşamba
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15 cana mal olan yangından yeni görüntü! Alevlerin arasında ölüm kalım savaşı
Diyarbakır-Mardin sınırında 15 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangının yeni görüntüler ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında hazırlanan raporda, yangına elektrik direğinden çıkan kıvılcımların yol açtığı ileri sürüldü. Dicle elektrik şirketi, iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı, Cumhuriyet Başsavcılığı'na yeni deliller sundu.