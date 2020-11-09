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14 kişi enkaz altında kalmıştı! Yağcıoğlu Apartmanı'nın yeni görüntüleri ortaya çıktı

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Giriş: 09.11.2020 13:13
Güncelleme:09.11.2020 13:23
Son dakika haberi... Ege Denizi'nde meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde en çok etkilenen il İzmir olmuştu. 115 kişinin hayatını kaybettiği depremde, enkaz çalışmalarının yoğun olarak icra edildiği binalardan biri de Yağcıoğlu Apartmanı idi. Depremin ardından tamamen yıkılan binalar arasında olan Yağcıoğlu Apartmanı'nın enkazından 7 kişi yaralı olarak kurtarılmış, 7 kişinin de cenazesine ulaşılmıştı. İşte Yağcıoğlu Apartmanı'nın yıkılış anı...
Yağcıoğlu Apartmanı'nın yeni görüntüleri ortaya çıktı
Yağcıoğlu Apartmanı'nın yeni görüntüleri ortaya çıktı
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