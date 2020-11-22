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138 yıllık hayal! Dünyanın en uzun çift tüplü karayolu tüneli

A Haber
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Giriş: 22.11.2020 11:49
Güncelleme:22.11.2020 13:02
Ulaşımdaki dev projeler bir bir hayata geçiriliyor. Dünyanın ikinci, Türkiye'nin birinci en uzun çift tüplü karayolu tüneli olan Ovit Tüneli 18 haziran 2018'de hizmete girdi. Proje ile birlikte, kar yağışı nedeniyle trafiğe kapanan Ovit Dağı Geçidi'nde artık 12 ay boyunca ulaşım aksamıyor. Detayları A Haber muhabiri Ahmet Çağlar Yıldırım aktardı.

Ulaşımdaki dev projeler bir bir hayata geçiriliyor. Dünyanın ikinci, Türkiye'nin birinci en uzun çift tüplü karayolu tüneli olan Ovit Tüneli 18 haziran 2018'de hizmete girdi. Proje ile birlikte, kar yağışı nedeniyle trafiğe kapanan Ovit Dağı Geçidi'nde artık 12 ay boyunca ulaşım aksamıyor. Detayları A Haber muhabiri Ahmet Çağlar Yıldırım aktardı.

Türkiye'nin hayali olan tüneliki yıl önce hizmete girdi.

İlk olarak 1880 yılında Osmanlı devletinin kalkınma planında Rize-Erzurum karayolu ve tüneli projesi olarak gündeme gelmişti.

Rize İkizdere ile Erzurum ispir arasında inşa edilen tünel için 2012'de ilk kazma vuruldu.

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Rize-Erzurum arasını yaklaşık 50 kilometre kısaltan tünel artık daha güvenli ve konforlu bir yolculuk imkanı sağlıyor.

14 kilometrelik yolculukta sürücülerin dinlenebileceği olası arızalar için aracını çekebileceği noktalar bile düşünüldü.

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