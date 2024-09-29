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130 yaşındaki Gülsüm Nine’nin hikayesi

130 yaşındaki Gülsüm Nine’nin hikayesi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 29.09.2024 10:35
Ömrü kimi zaman çileyle kimi zaman yoklukla geçti. İşte Gazinatep'te yaşayan 130 yaşındaki Gülsüm Göğebakan'ın hikayesi...
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130 yaşındaki Gülsüm Nine’nin hikayesi
130 yaşındaki Gülsüm Nine’nin hikayesi
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